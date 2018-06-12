Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yolsuzlukla mücadele biriminden polisler başbakanlık konutuna gelerek 4000 numaralı telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturmasıyla ilgili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üçüncü kez ifadesine başvurdu.

Başbakan Netanyahu'nun, "Bezeq" medya şirketine kendisi lehinde yayın yapması karşılığında, şirkete mali imtiyaz sağladığı iddia ediliyor.

Netanyahu, 4000 numaralı yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili daha önce 2 defa daha ifade vermişti. Netanyahu'ya yakın iki isim ise aynı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında ifade veren ve Netanyahu ile Bezeq firması arasında bağlantıyı sağladığı ileri sürülen Netanyahu'nun eski Basın Danışmanı Nir Hefetz, Bezeq firmasına ait "Walla News" adlı internet sitesinde Netanyahu lehine haberlere yer verildiğini bunun karşılığında da Bezeq firmasının mali imtiyazlar elde ettiğini ileri sürmüştü.

Netanyahu ise yolsuzluk yaptığı yönündeki iddiaları reddediyor.