Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu yayın kuruluşu NOS'un haberine göre, Rotterdam kentindeki bir şirket, gerekli izinleri almadan Suriye'ye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek yasaklı kimyasal madde ihraç etti.

Haberde, kimyasal silah yapımında kullanılabilen 38 ton asetonun, 2016 yılında Belçika'nın Antwerpen kentindeki limandan Suriye'ye ihraç edildiği öne sürüldü.

Hollanda Gümrüğünce yaklaşık iki ay önce şirket üzerinde araştırma yapıldığını doğrulayan Hollanda Savcılığının, şirketin ruhsat başvurusunda bulunmadığı gerekçesiyle yargılanacağını bildirdiği kaydedildi.

Belçika Gümrüğü'nün ise şirketin ayrıca Rusya üzerinden Suriye'ye 200 ton aseton ihraç ettiğine yönelik Hollandalı meslektaşlarına bilgi verdiği belirtildi.

Belçika şirketlerine suç duyurusunda bulunulmuştu

Belçika'da üç şirketin, nisan ayında gerekli izinleri almadan Suriye'ye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği öne sürülmüştü.

Belçika'nın önde gelen Knack dergisinin haberine göre, Belçika gümrük yetkilileri üç şirket hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Derginin haberinde, 2014-2016 yıllarında üç Flaman şirketin izin almadan Suriye'ye 24 kez kimyasal madde sevkiyatı yaptığı ileri sürülmüştü.

Bu sevkiyatlarda sarin gazı yapımında kullanılabilen izopropanolun da bulunduğu savunulan haberde, toplamda Belçika'dan Suriye'ye 168 ton izopropanol, 219 ton aseton, 77 ton metanol ve 21 ton diklorometan ihraç edildiği belirtilmişti.

İsviçre'de bir şirketin ise Suriye'ye, resmi makamların izniyle sarin gazı yapımında kullanılabilen 5 ton izopropanol ihraç ettiği bildirilmişti.

Bu konuda 2013 yılında Kimyasal Silahlar Konvansiyonuna taraf olan Suriye'nin tüm izopropanol deposunu yok etmesi talep edilmişti. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ise Suriye'nin 133 ton izopropanolü imha ettiğini bildirmişti.