Başbakan Çipras, Makedon mevkidaşı Zoran Zaev ile gerçekleştirdikleri  telefon görüşmelerinin ardından varılan anlaşma sonrası Cumhurbaşkanı Prokopis  Pavlopoulos ile görüştü.Çipras, "Kısa bir süre önce, eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya  (FYROM) Başbakanı ile bizi uzun yıllardır sıkıntıya sokan bir konuda anlaşma  sağladık. Yunanistan'ın tüm şartlarını ve 'milli çizgi' dediğimiz çerçeveyi  karşılayan iyi bir anlaşmaya ulaştık." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın tüm alanlarda kullanılacak bir isim ve anayasal değişikliği  de içerdiğini belirten Çipras, "Komşumuz, anayasadaki ülke ismini de değiştirmek  üzere anayasa değişikliğine gidecek." şeklinde konuştu.Çipras ayrıca, Makedonya'nın anayasal değişiklikleri  gerçekleştirmesinin ardından, anlaşmanın Yunan Meclisinde onaylanacağını  kaydetti.Üzerinde anlaşılan yeni ismin Makedonya Başbakanı Zaev tarafından  açıklanması bekleniyor.
  
İSİM SORUNU

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan  "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde  "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin  değiştirilmesini talep ediyor.Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu  Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya  üye olamıyor.Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy  birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik  kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak  "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul  edilmişti.Yunan halkının bir kısmı ise sorunun sadece isim değil, tarih ve  kültüre ilişkin olduğunu savunarak, Üsküp yönetimini "Makedon kimliğini" çalmaya  çalışmakla suçluyor. Antik dönemde Makedon Kralı olan Büyük İskender'in mirası,  iki ülke arasında önemli bir rekabet alanı olarak görülüyor.