Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın Roma Büyükelçisi Christian Masset, Fransa'nın, 629 göçmeni taşıyan sivil toplum kuruluşu gemisi Aquarius'a İtalya tarafından limana geliş izni verilmemesiyle ilgili eleştirileri nedeniyle İtalya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi'nin, Fransa'nın Roma Büyükelçisi Christian Masset'i bakanlığına çağırarak, İtalya'nın göçmen politikası konusunda komşu ülkenin sert eleştirilerine cevap verdi.

Açıklamada, "Dün, Paris'te Aquarius meselesiyle ilgili yapılan açıklamaların ardından Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Enzo Moavero Milanesi, bu sabah Fransa'nın İtalya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştır" ifadesi kullanıldı.

FRANSA VE İTALYA ARASINDA "GEMİ" POLEMİĞİ

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Akdeniz'de kaderlerine terk edilen sığınmacıların bulunduğu geminin İtalya'nın sorumluluğunda olduğuna işaret ederek İspanya'nın gemiyi kabul etme kararını desteklemiş, İtalya'ya ise sert tepki göstermişti. Aquarius gemisini kabul etmenin İtalya'nın sorumluluğunda olduğunu kaydederek "Açıkça söylemek gerekir, İtalya, İtalya hükümeti, uluslararası yükümlülüklere riayet etmemeyi seçti. Uluslararası yükümlülükler gereği bunu reddetme hakkı yoktur" demişti.

İtalya hükümeti, 629 kaçak göçmeni taşıyan sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin gemisine limana geliş izni vermemesini eleştiren Fransa’ya sert tepki göstermişti. SOS Mediterranee'nin gemisine limana geliş izni vermemesini eleştiren Fransa’ya "İtalya, göç meselelerinde her zaman sırtını dönmeyi tercih etmiş ülkelerden riyakar dersler almayı kabul edemez" yanıtı verilmişti.