Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arakanlı Müslümanlar, bu kamplarda her türlü hijyenik ortamdan yoksun, gelen yardımlara muhtaç şekilde son derece ağır şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Bangladeş ve çevre ülkelerde haziranda başlayıp eylüle kadar devam eden muson mevsiminin neden olacağı şiddetli yağış ve fırtına, Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplar için ciddi tehdit oluşturuyor.

Bir afet ülkesi Bangladeş'in özellikle Cox Bazar gibi kıyı kesimlerinde hızı saatte 200- 250 kilometreye ulaşan fırtınalar kopuyor, seller binlerce kişiyi etkiliyor. Bölgede 1970'de yaşanan Bhola hortumunda en az 300 bin kişi, 2007'deki Sidr hortumunda da en az 10 bin kişi yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Andrej Mahecic, dün BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında Arakanlı Müslümanların sığındığı kampların bulunduğu Cox Bazar'da hafta sonu hızı 70 kilometreye çıkan şiddetli rüzgar ve yağmurların 11 bin kişiyi etkilediğine ve bir bebeğin hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Arakanlı Müslümanların bambu ya da plastikten yaptıkları derme çatma barınaklar, muson mevsimin getirdiği şiddetli yağış, rüzgar ve sellere karşı hiçbir savunma sağlamıyor.

200 binden fazla kişi evsiz kalabilir

Muson mevsiminde kamplarda yaşanabilecek toprak kaymaları nedeniyle 200 binden fazla kişinin evsiz kalmasından endişe ediliyor.

Hali hazırda hijyenden yoksun kamplarda muson mevsiminde kolera, sıtma ve difteri gibi salgın hastalıkların baş göstermesi de bir başka endişe kaynağı. Zira çok dar bir alanda yoğun nüfusun yaşadığı bölgede olası bir salgın kısa sürede yüzlerce kişinin ölmesine yol açabilir.

Bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, salgın hastalıklara karşı aşı kampanyası yürütse de bunun yetersiz kalmasından endişe ediliyor.

Diğer yandan acil bir afet anında Arakanlı Müslümanları bölgeden uzaklaştıracak tahliye planı da bulunmuyor.

Sivil toplum kuruluşları, Arakanlı Müslümanları afetlerden korumak için bölgede daha iyi altyapı çalışması yapmak istiyor ancak Bangladeş hükümeti bölgede kalıcı hiçbir yapıya izin vermiyor. Hükümet, kalıcı yapılar kurulduğunda Arakanlı Müslümanların Myanmar'a dönmek istemeyeceklerini ve Bangladeş'e yerleşeceklerini düşünüyor.

Bangladeş hükümetinin Arakanlı Müslümanları yerleştirmeyi planladığı Thengar Char Adası da muson mevsiminde tamamen sular altında kalıyor. İnsan hakları kuruluşları, adanın insan yaşamına elverişli olmadığını dile getirerek Bangladeş'in planını eleştiriyor.

Türkiye'den muson önlemi

Bölgedeki yardım faaliyetlerinin büyük bölümünü üstlenen Türkiye, muson mevsimde Arakanlı Müslümanların hayatlarını daha güvenilir ortamlarda sürdürmeleri için önlem almaya başladı.

Bu kapsamda Türk Kızılayı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Cox's Bazar'daki Kutupalong Kampında "Türk Tepesi" olarak bilinen bölgede bambu konut inşaatı çalışmalarını yürütüyor.

Arakanlı Müslümanların, Türkiye'nin inşa ettiği evlerde muson mevsiminin neden olacağı tehlikeleri daha güvenli şekilde atlatacağı umuluyor.

Öte yandan BM kuruluşları da bölgedekilere hem afetten korunma eğitimleri veriyor hem de musona dayanıklı yapılar inşa ediyor.