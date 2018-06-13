Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

The Star gazetesinde yer alan habere göre Mahathir, Necip'in adının karıştığı "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" soruşturmasına değinerek halkın Necip'in tutuklanması için baskı yaptığını kaydetti.

Mahathir, "Necip'i tutuklamak o kadar kolay değil. Elimizde güçlü delillerin olması gerekiyor. Aynı zamanda mahkemenin de onu suçlu bulması gerekiyor. Suçlu bulunmasını temenni ediyorum çünkü halk bunu istiyor. Şu ana kadar 1MDB soruşturmasında adı geçen birçok insan ortadan kayboldu. İnşallah bu kişiler tamamen kaybolmadan onları hukuka uygun şekilde yargılayabiliriz." ifadelerini kullandı.

1MDB yolsuzluk suçlamaları

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon dolarının Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in geçen ay yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar açılmıştı.