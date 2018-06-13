Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek Savcılığından yapılan açıklamada, başkent Saraybosna'daki Uluslararası Saraybosna Havalimanında 51 yaşındaki Obradovic'in teslim alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Stiven" lakaplı eski Sırp askerin, Prijedor şehri yakındaki Miska Glava köyünde 120 Boşnak erkeğin esir alınması, bunlara işkence yapılması ve öldürülmesine iştirak etmekle suçlandığı kaydedildi.

Esir alınan 15'i çocuk 120 Boşnak erkeğin bölgedeki kültürevi ve futbol stadında uzun süre işkenceye maruz kaldığı, esirlerin bazılarının burada, bazılarının ise Ljubije köyünde kurşuna dizilerek öldürüldüğü bildirilen açıklamada, Obradovic'in de 3 Boşnak sivili bizzat öldürmekle suçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Obradovic'in "Slobodan Taranjac ve diğerleri" olarak adlandırılan davada hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.