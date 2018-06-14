Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrfan Özfatura

Gazi Hüsrev Bey Camii’nde mukabele okuyan cemaate 650 adet Kur’ân-ı kerim hediye ederek başlayan faaliyet, savaş yıllarında Hırvat katliamına uğrayan ve 116 şehit veren Ahmici köyünde kumanya dağıtımı ile sürdü. TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat ve “Diriliş Ertuğrul” dizisi oyuncularından Celâl Ali Nebioğlu bizzat kolilerin altına girerek kapı kapı dolaştı. Bir sonraki gün Fatih Sultan Mehmed Han’ın Hristiyanlara Ahidname verdiği Fojnica şehri yakınındaki Milodraz köyünde “İyilik Sofrası” açıldı. Kur’ân-ı kerim tilaveti ile başlayan iftar programına ilahilerle, neşidelerle devam edildi. Polat, kısa konuşması ile hislerimize tercüman olurken Saraybosna Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı da güzel bir dua yaptı.

Fatih Sultan Muhammed Han’a karşı büyük bir muhabbet besleyen yöre halkı tam bir Türkiye sevdalısı. Fatih, 1463 yılında Bosna Hersek’i fethinin ardından otağını burada kurmuş ve civardaki kanaat önderleri ile görüşmeler yapmıştı. Bu arada Fransisken rahiplerini de kabul etmiş, onlara inanç ve ibadetlerinde serbest olduklarına dair eman vermişti. Bir insan hakları vesikası olan ahidname Hristiyanlar arasında da büyük bir memnuniyet ile karşılanmış, İslamiyet’e karşı ilgi uyandırmıştı.

Milodraz köyü dağlık bir alanda bulunuyor ve gelir seviyesi normalin altında seyrediyor. Ancak onlar her sene mayıs ayında Fatih Sultan Mehmed Han’ı yâd ediyor, binlerce kişiyi ağırlıyorlar.

TDV, bu Ramazan-ı şerif boyunca dünya genelinde 90 bin gıda kolisi dağıttı, 250 bin Müslüman’a iftar verdi. Yurt içinde de 1 milyon 750 bin Türk lirası değerinde gıda kartları dağıtıldı.