Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Örgütten yapılan açıklamada, Durum Tespit Misyonunun (FFM) yayımlanan raporunda, geçen sene 24 Mart'ta Suriye'nin Latemne bölgesine yapılan saldırıda büyük olasılıkla sarin gazının kimyasal silah olarak kullanıldığının doğrulandığı vurgulandı.

Açıklamada, FFM'nin, 25 Mart 2017'de Latemne bölgesindeki hastaneye yapılan saldırıda ise muhtemelen klor gazının kimyasal silah olarak kullandığını tespit ettiği ifade edildi.

Bulgulara, yapılan araştırma, deneyler ve dinlenilen şahitlerden edinilen bilgiler sonucu ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, net bir sonuca varmak için bilgi ve materyallerin toplanmasının, şahitlerin dinlenmesinin ve numunelerin analizinin uzun sürdüğü aktarıldı.

Raporun taraf devletlere ve Birleşmiş Millet Güvenlik Kuruluna sunulduğu belirtildi.