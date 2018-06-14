Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'li teknoloji devi Apple'dan Amerikan yargısını öfkelendirecek bir adım geliyor. Firma polisin akıllı telefonların içindeki bilgilere ulaşmak için kullandığı bir güvenlik açığını kapatma kararı aldı.

Alınan kararla firmanın ürettiği akıllı telefonların "USB" güvenlik ayarları değiştirilecek.

Bu adım hacker'ların telefonlara erişimini zorlaştırdığı gibi, polisin de telefonun şifresini kırmasını daha da zorlaştıracak.

Firma, kararı kişisel verilerin güveniliğini sağlamak için aldıklarını açıkladı. Adaleti engelleme suçlamalarını reddetti.

Şirket, 2016 yılında San Bernardına'da 14 kişiyi öldüren saldırganın cep telefonuna polisin erişimini sağlamayı reddetmişti. Amerikalı yetkililerse bilgisayar korsanları sayesinde telefonın şifresini kırmıştı.