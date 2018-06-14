Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde geçen hafta İsrail askerleri tarafından vurularak yaralanan Filistinli genç şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta cuma günü Gazze sınırındaki gösterilerde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan 21 yaşındaki Ahmed Ziyad Assi adlı genç tedavi gördüğü Gazze'deki hastanede hayatını kaybetti.

Açıklamada, Assi'nin Gazze'nin Han Yunus bölgesinde düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında İsrail keskin nişancısı tarafından başından vurulduğu belirtildi.

Gazze'deki Avrupa hastanesinde cuma gününden bu yana tedavisi devam eden Assi'nin bu sabah şehit olduğu ifade edildi.

Assi'nin hayatını kaybetmesinin ardından Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli sayısı 128'e yükseldi. Çoğunluğu gerçek mermiyle vurulan 14 binden fazla gösterici de İsrail askerlerinin saldırılarında yaralandı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.