Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın Loir-et-Cher bölgesinfe 11 Ağustos 1987 sabahı vücudu darp izleri ile kaplı halde ölü bulunan 4 yaşlarındaki kız çocuğunun ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı. Basın tarafından “A10 otoyolunun anonim kurbanı” diye adlandırılan küçük kızın kimliği basit bir olaya karışması sonucunda DNA örneği alınan kardeşinin tespiti sayesinde ortaya çıktı.

Basın toplantısında konuşan Blois Cumhuriyet Savcısı Frederic Chevallier’nin açıklamasına göre şiddet olayına karışan kardeşin DNA örneğinin küçük kızın 2007’de veri tabanına yüklenen DNA bilgileri ile uyuşması üzerine yetkililerin kardeş üzerinden aileye ulaştığı öğrenildi. Fas asıllı, 7 çocuklu bir ailenin 3.çocuğu olarak Fas’ta dünyaya geldiği ve bir kaç aylıkken ailesi tarafından Fransa’ya getirildiği öğrenilen küçük kızın anne ve babasının tutuklandığı açıklandı.

Sorguya çekilen anne ve babanın çelişkili ve birbirini suçlayan ifadeler verdiği ve 15 yaşından küçük birey öldürme, reşit olmayan bireye şiddet ve ceset saklama suçlarından tutuklandıkları öğrenildi.

Küçük kızın vücudunda ütü yanıkları, darp izleri, kırık ve çatlaklar olduğu iddia edilen anaokuluna gitmeyen ve herhangi bir kurumda bilgileri bulunmayan küçük kızın yokluğunun yıllarca kimse tarafından fark edilmemişti.

Öte yandan, küçük kızın 31 yıl sonra kimliğinin ortaya çıkması ve suçluların yakalanması Fransa çapında gündeme oturdu.