Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Heniyye, Ramazan Bayramı münasebetiyle yaptığı konuşmada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün, Filistin halkının dinamizmi için yeni bir atılım olduğuna ve bu hareketliliğin, siyasi, güvenlik ve ekonomik boyutlarıyla Filistin meselesini koruduğuna işaret ederek, "Büyük Dönüş Yürüyüşü, Filistin meselesinin dünya gündemindeki canlılığını yeniden kazanmasında başarılı oldu." dedi.

ABD'nin artık Filistin halkına yönelik uyguladığı "zorbalık" politikalarına, ülkelerin tutumları ve dünyadaki özgürleri adapte edemeyeceğinin altını çizen Heniyye, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararlarının, ne kadar kurbana mal olursa olsun Kudüs'ün konumunu değiştirmeyeceğini ifade etti.

BM'nin Filistin kararı

Konuşmasında, Filistin halkı için koruma talep eden kararın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmesini de değinen Heniyye, bu gelişmeyi, "Siyonist varlığın izolasyonunun onayı" olarak değerlendirdi.

Heniyye ayrıca bir Filistin ulusal konsey toplantısının yapılmasının yanı sıra parlamento ve başkanlık seçimleri faaliyetlerine başlanılması gerektiğini belirterek, "Zorluklarla ancak birleşik bir ulusal Filistin safıyla mücadele edebiliriz. Biz bu stratejiye bağlıyız." dedi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara da seslenen Heniyye, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sizin kurtuluşunuz, Filistinli grupların en önemli önceliği. İzzeddin el-Kassam Tugaylarının elinde bulunanlar sizin kurtuluşunuzun ana kapılarından biri."

Heniyye, Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine işaret ederek, Batı Şeria'daki hareketliliğin devam etmesini istedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, bunun sadece Gazze'nin maruz kaldığı adaletsizliğin sona ermesi için değil aynı zamanda ulusal sürecin düzelmesi için de gerekliği olduğunu kaydetti.