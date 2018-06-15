Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan Savunma Bakanlığı yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, Pakistanlı Taliban lideri Fazlullah’ın dün gerçekleştirilen bir hava saldırısında öldürüldüğü duyuruldu. Afganistan sınırına yapılan hava saldırısının ABD tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.