Afganistan Savunma Bakanlığı yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, Pakistanlı Taliban lideri Fazlullah’ın dün gerçekleştirilen bir hava saldırısında öldürüldüğü duyuruldu. Afganistan sınırına yapılan hava saldırısının ABD tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
Taliban lideri hava saldırısında öldürüldü
15.06.2018 - 13:09 | Son Güncelleme: 15.06.2018 - 13:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pakistanlı Taliban lideri Fazlullah’ın Afganistan sınırına düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğü açıklandı.
Etiketler : taliban,pakistan,
564763 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/564763.aspx
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