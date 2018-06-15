Afganistan Savunma Bakanlığı yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, Pakistanlı Taliban lideri Fazlullah’ın dün gerçekleştirilen bir hava saldırısında öldürüldüğü duyuruldu. Afganistan sınırına yapılan hava saldırısının ABD tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.