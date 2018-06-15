Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre'de Türk seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için oylarını kullanmaya başladı.

Seçmenler, sandıkların kurulduğu 3 kentte oy vermeye TSİ 10.00’da başladı. Cenevre kentinde vatandaşlar oylarını kullanmak için Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosluğuna erken saatlerde gelmeye başladı ve sandıkların kurulduğu salonun girişinde sıra oluşturdu.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bugün başkonsolosluğumuzda 2 sandıkla seçimlere başladık. İsviçre’de ve Fransa’nın Cenevre’ye yakın bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın sabahın erken saatlerinden itibaren seçimlere çok yoğun ilgisi olduğunu gördük. Başlayalı 2,5 saat olmasına rağmen 600’den fazla vatandaşımız oylarını kullanmak üzere başkonsolosluğumuza gelmiş bulunuyor.” dedi.

İsviçre’de oy verme işleminin ilk gününün Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelmesiyle Başkonsolos Uyanık, oy kullanmaya gelen vatandaşlarla bayramlaştı, oy kullananlara lokum ikram etti.

Yaklaşık 96 bin Türk seçmenin yaşadığı İsviçre'de Bern Büyükelçiliği ile Zürih ve Cenevre Başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda oy kullanılıyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan seçim takvimi uyarınca, İsviçre’deki temsilciliklerde Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ilk tur oylamaları 15 - 19 Haziran 2018'de gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanının ilk turda seçilememesi durumunda ikinci tur seçimler 30 Haziran - 4 Temmuz 2018'de yapılacak.

İsviçre'deki Türkler daha önce, 10 Ağustos 2014'te cumhurbaşkanı seçimi, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri ile 16 Nisan 2017'de gerçekleşen Anayasa değişikliği referandumunda oy kullanmıştı. İsviçre'deki Türk seçmenler, 24 Haziran'da oy kullanmak için beşinci kez sandığa gitmiş olacak.

1 Kasım 2016'daki 26. dönem milletvekilli seçimlerinde, 93 bin 259 seçmenin 41 bin 733'ü sandığa giderken katılım yüzde 44,75 oldu.

Seçmenler, 24 Haziran'daki seçimlerde kimlik kontrolünün ardından oylarını kullanabilecek. Seçmenlerin, oy kullanırken, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan kimlik belgeleri veya pasaportlarını yanlarında bulundurması gerekiyor.