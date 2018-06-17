Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan bayramı dolayısıyla yapılan ateşkesle birlikte başkent Kabil ve birçok vilayet sıra dışı buluşmaya ev sahipliği yaptı. Yıllardır ailelerinden uzakta olan militanlar, şehir merkezine gelerek aileleri ve güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. Çocuklarıyla bayram alışverişi yapan militanlar bol bol fotoğraf çektirdi. Logar vilayetinde bayram namazını güvenlik güçleriyle kılan örgüt üyeleri, Kunduz vilayetinin merkezinde de askerlerle bayramlaştı. Ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin Çemtal ilçesi merkezine gelen bir militan, “Her zaman ailemi kampa çağırarak görüşüyordum, yıllar sonra ilk defa ailemle beraber bayramı kutluyorum, çok mutluyuz’’ dedi. Çemtal’ın girişindeki kontrol noktasında görevli polis Nazar Muhammed, bayram namazının ardından yüzlerce militanın ilçe merkezine geldiğini, kendilerinin de güler yüzle onları karşıladıklarını kaydetti. Çemtal merkezindeki mağaza sahiplerinden Nasaruddin Han, “Yüzlerce Taliban üyesi alışveriş için mağazaba geldi. Herkes bu durumdan memnun” dedi.

SİLAHLARINI BIRAKTILAR

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Haşmet Estanikzey, onlarca militanın, aileleriyle bayramlaşmak için Kabil’e geldiğini aktardı. Militanların ellerindeki silahların Kabil’in giriş kapısında güvenlik güçlerince teslim alındığını dile getiren Estanikzey, sıkıntısız bir şekilde bayramı geçirdiklerinin altını çizdi. 15 yıl sonra ellerinde çiçeklerle başkente gelen Taliban militanları, İçişleri Bakanı Veyis Bermek ile görüştü. Bermek, “Kabil’de devriye gezerken kendim de militanlarla karşılaştım ve hatta bayramlaştık, her iki taraf arasında yapılan ateşkes sonucu böyle karşıladık” dedi.

ATEŞKES UZATILDI

Öte yandan Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban’la ateşkes anlaşmasının uzatıldığını söyledi. Sürenin ne kadar uzatıldığı açıklanmazken cezaevinde bulunan 46 Taliban militanının da serbest bırakıldığı bildirildi. Açıklamada, Taliban’ın da ateşkesi uzatması istendi.

BAYRAMLAŞMADA SALDIRI

Bu arada ülkenin doğusunda yer alan Nangarhar kentinde Afgan güvenlik güçleri ile Taliban militanlarının bayramlaşmak için bir araya geldiği yerde meydana gelen patlamada en az 20 kişi hayatını kaybetti. Bomba yüklü araçla düzenlendiği bildirilen saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı. Taliban, saldırıyı kendilerinin gerçekleştirmediğini duyurdu.