Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Filistin meselesine karşı tutumları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ve Mısır istihbaratını övdüğü belirtildi.

Heniyye'nin basın ofisi tarafından yayımlanan yazılı açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, es-Sani'yi ve Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı yöneticilerini telefonla aradı.

Heniyye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dünkü görüşmesinde, bayramını tebrik ettikten sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilen Filistin için koruma isteyen tasarıda olduğu gibi Türkiye'nin Filistin meselesi konusundaki asil duruşunu övdü.

Hamas Siyasi Büro Başkanı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanı olan Türkiye'nin Kudüs ve Gazze'deki kritik gelişmeler nedeniyle Olağanüstü İslam Zirvesi düzenlemesinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Filistin davasının uluslararası arenada tekrar ilgi odağı olması, Filistin halkına koruma sağlanması ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka da dahil haksızlıkların ortadan kalkması için Türkiye'nin çabalarının süreceğini belirtti.

Erdoğan, BM Genel Kuruludan Filistin hakkında çıkan son kararının, ABD'nin güçlü olmasına rağmen ülkeleri kendi çıkarları doğrultusunda hüküm altına almaya hakkı olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Bunun yanı sıra Katar Emiri es-Sani ile görüşen Heniyye, Katar'ın Filistin'e olan siyasi, ekonomik, manevi ve insani desteği nedeniyle taktirlerini sundu.

Heniyye, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün hedefine ulaşana dek devam edeceğini iletti.

Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı yöneticileriyle de görüşen Heniyye, Mısır'a ramazan ayında Gazze'nin dış dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısını açması, El-Ezher Müessesesinin yardımlarını ulaştırması, Fas'ın gönderdiği sahra hastanesinin sevkiyatı ve destek gruplarının girmesine izin vermesi nedeniyle övgülerini iletti.

İstihbarat yöneticilerinin de Gazze'ye yardımların süreceğini vurguladığı bilgisi verildi.

BM Genel Kurulunda perşembe günü düzenlenen oturumda, ABD tarafından veto edilen, Filistin halkı için koruma isteyen tasarı tekrar görüşülmüş ve oylamaya sunulmuştu.

Karar tasarısı 120 oyla BM Genel Kurulunda kabul edilmişti. Karara 8 ülke karşı çıkarken 45 ülke ise çekimser kalmıştı.