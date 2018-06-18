Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trenton polisi Darren Zappley, yerel saatle 03.00 sularında, sanat ve eğlence etkinliği "Art All Night"da silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

SİLAHLI SALDIRI



Zappley, 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda vurulan çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını, bazılarının ameliyata alındığını bildirdi Olayın ayrıntılarına ve yaralıların durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Cumartesi öğleden sonra başlayan ve gece boyu devam eden kültürel etkinliğin, öğleden sonraya kadar sürmesi bekleniyordu.