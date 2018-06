Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimleri için kurulan sandıklara seçimlerin son gününde yoğun ilgi gösterdi.

106 BİN KİŞİ OY KULLANACAK



ABD genelinde Türk temsilciliklerinde devam eden oy verme işlemlerinin, 17 Haziran Pazar günü saat 21.00’ de sona erecek olmasıyla Delaware, Pennsylvania, New Jersey ve New York eyaletlerinde yaşayan Türk seçmenler Türkiye New York Başkonsolosluğu önünde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.





ABD’de yaşayan ve seçmen kütüğüne kayıtlı olan 106 bin 335 Türk seçmen, Washington Büyükelçiliği, New York, Boston, Houston, Los Angeles, Miami ve Chicago başkonsolosluklarında oylarını kullanıyorlar.