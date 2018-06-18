Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’da aylar süren çalışma sonucunda kurulan koalisyon, mülteci konusunda krize girdi. Başbakan Angela Merkel’le restleşen koalisyonun küçük ortağı CSU lideri ve İçişleri Bakanı Seehofer’in “Artık bu kadınla çalışamam” dediği ileri sürüldü. Welt am Sonntag gazetesinde yer alan habere göre, bu sözler Almanya’da Merkel hükûmetinin sonu manasına geliyor. Sözlerinin kamuoyuna yansıması üzerine Seehofer, kimsenin Merkel’i düşürme niyetinde olmadığını söyledi. Ancak iki kardeş parti meclisi ve yönetim kurulları bu sabah ayrı ayrı toplanacak. Merkel, Berlin’de partisi CDU yönetiminden tamamen arkasında durduğunu göstermesini isteyecek. CSU lideri Seehofer ise partisinin firesiz kendisine destek verdiğini gösterecek. Toplantının ardından yapılacak açıklamalar Almanya’da hükûmetin geleceğini belirleyecek.

GÖREVDEN ALABİLİR

Seehofer, Merkel’e, mültecilerin sınırdan geri çevrilmesine bu sabaha kadar onay vermezse, bakanlık yetkisine dayanarak, kendisinin sınır polisine bu talimatı vereceği tehdidinde bulunmuştu. İçişleri bakanı talimat vermezse geri adım atmış olacak ve koltuğunu bırakmak zorunda kalacak. Ancak böyle bir talimatı vermesi durumunda ise Merkel’in, Başbakan’a karşı tek başına karar aldığı için Seehofer’i İçişleri Bakanlığından azletmesi gerekecek.

MERKEL SÜRE İSTEDİ

Alman Bild gazetesine konuşan kaynaklar, Merkel’in bu konuda fikir ayrılığına düştüğü isimlerden 2 hafta istediği ve bu süre zarfında, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerle görüşme yapmayı planlıyor. “Merkel’in umudu 2016 yılında Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasını, diğer ülkelerle imzalamak” diye yazan Bild gazetesinin haberinde “İtalyan yetkililer ‘henüz tam tarih netleşmedi, ama bir planlama süreci içerisindeyiz’ ifadesini kullandı. Bu zirvenin haftaya yapılması planlanıyor. İspanya ve diğer Balkan ülkelerinin Merkel ile görüşme yapıp yapmayacağına dair bir bilgi gelmedi” denildi. Reuters Haber Ajansı da, “Türkiye ile AB arasında 2016’da imzalanan bir anlaşmanın benzerinin yapılması bekleniyor” yorumunu yaptı.