Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DEAŞ Karşıtı Koalisyonun resmi Twitter hesabı, Fransız askerlerinin Suriye'de DEAŞ'a karşı obüsle saldırı yaptıkları bir anın fotoğrafını paylaştı.

ORTAK OPERASYON DÜZENLİYORLAR



Fotoğrafın altında, 3 Haziran'da Suriye-Irak sınırındaki bazı bölgelerde DEAŞ'a karşı başlatılan "Toparlama Operasyonu"nun ikinci aşamasının icra edildiği ve Fransız askerlerinin de destek verdiği operasyonda Daşişa beldesi içinde ve civarındaki (DEAŞ'a ait) hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Böylelikle Koalisyon, Fransız özel kuvvetlerinin, Suriye'de PKK/YPG'nın ana omurgasını oluşturduğu SDG ile yan yana savaştığını itiraf etmiş oldu.

MCGURK'TEN DAŞİŞA AÇIKLAMASI



Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk de Twitter hesabından yaptığı açıklamada Daşişa'nın ilk kez DEAŞ'ın kontrolünden çıktığını belirtti.

McGurk, son 4 yıldır ilk kez bu noktaya gelindiğini ve terör örgütü PKK/YPG unsurlarının ana omurgasını oluşturduğu SDG güçlerinin bu ilerlemeyi sağladığını savundu.