Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askeri bir kaynağa dayandırılan haberde, ABD öncülüğündeki koalisyona ait bir savaş uçağının Suriye'nin Deyrizor bölgesindeki El Bukemal kentinin güneydoğusunda yer alan el Harra yerleşimindeki Suriye ordusu mevzilerini bombaladığı belirtildi.





REJİM ORDULARINA SALDIRI



Birden çok Suriye askerinin öldüğü belirtilen haberde, bazı askerlerin de saldırı sonucu yaralandığı kaydedildi.



LONDRA: 38 ÖLÜ



Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Ebu Kemal kentindeki bu saldırılarda en az 38 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD YALANLADI



Ancak Reuters’a konuşan ABD’li koalisyon sözcüsü Sean Ryan, bölgede saldırı düzenlemediklerini savundu.

El Bukemal kenti, Suriye'nin Irak sınır bölgesinde yer alıyor. İran'ın Fars haber ajansı, geçen ay yayınladığı bir haberde, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde ABD tarafından yeni bir askeri üs kurulduğunu bildirmişti. Haberde, Badiye el Şaafa yerleşimi yakınlarında kurulan üssün 'gelişmiş askeri araçlar ve sistemlerle' donatılacağı kaydedilmişti.

SURİYE'NİN PETROL YATAĞI



Suriye'nin Deyrizor kenti, ülkedeki petrol yataklarının en büyüğünü sınırlarında barındırıyor. Hemen hemen bölgenin her yerinde toprağın birkaç metre altına kadar kazılmasıyla çıkan petrol, ABD-Rusya-PKK-İran ve Suriye rejimi tarafından paylaşılmaya çalışılıyor.

Her ne kadar Bölge ABD ile PKK'nın kontrolünde bulunsa da devamlı olarak Rejim-İran ve Rusya'nın da bölgeyi ele geçirme amacı güden saldırılarına sahne oluyor.