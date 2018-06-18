Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda'da Mülteci Vakfı tarafından mültecilerin yeni bir yaşama kavuşma hayaliyle kat ettikleri uzun mesafelere dikkati çekmek amacıyla "Mültecilerin Gecesi" destek yürüyüşü düzenlendi.

Dört farklı kentte yerel saatle 00.00'da başlayan 40 kilometrelik yürüyüşü 09.00 civarında son buldu.

Hem bağış topladılar hem mültecileri anlamaya çalıştılar

Müslümanların kurduğu NIDA partisinin Lahey Belediye Meclis Üyesi Cemil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mülteciler için grup halinde 7 bin 500 avro bağış topladıklarını söyledi.

Mültecilerin aileleri ile zor şartlar altında kilometrelerce yol kat ettiklerine dikkat çeken Yılmaz, "Mültecilere saygı duyuyorum. Biz antrenmanlı olduğumuz halde çok zorlandık. Benim 20 kilometre sonra ayağım burkuldu ve geri kalan mesafeyi zor yürüdüm ama şimdi eve gideceğim ve rahat bir şekilde uyuyacağım. Fakat mültecilerin böyle bir imkanı yok, onların hayat mücadelesi için maalesef devam etmeleri gerekiyor." dedi.

Yürüyüşe katılan Ramazan Aydoğan da Hollanda'da yolların ve hava şartlarının iyi olduğu halde zorluk çektiklerine dikkati çekerek, "Ramazan ayında aç insanların halini anlamak için tuttuğumuz oruç gibi bu yürüyüşle de aynı şekilde savaştan kaçan insanların ne hissettiklerini bir nebze de olsa anlamak için yürüdük. Mültecilerin yaşadıkları zorlukları biz hiçbir zaman tam manasıyla algılayamayız. Allah bu zorlukları hiç kimseye yaşatmasın ve kimseyi vatansız bırakmasın." ifadelerini kullandı.

Belçika'dan yürüyüşe katılmak için gelen Audrey Miserez de şunları kaydetti:

"Zorlandığımız zamanlar oldu fakat sonuna kadar gelebildiğimiz için mutluyuz. Kesinlikle karşılaştırmak mümkün olmasa bile en azından mültecilerin yaşadıklarını anlayabilmek için çok fazla sosyal iletişim olmadığından özellikle gece saatlerinde yürüdük. Bir taraftan maddi destek diğer taraftan onlarla beraber olduğumuzu gösterebilmek için bu tecrübeyi yaşamak istedik."