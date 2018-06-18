Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sputnik'in haberine göre ABD Silahlı Kuvvetleri'nin 6. kolu olarak uzay gücü kurulması için talimat verdiğini duyuran Trump, Pentagon'a, bunun için gerekli süreci derhal başlatmasını emrettiğini açıkladı. Uzay Kuvvetleri'nin Hava Kuvvetleri'nden ayrı ama ona eşdeğer olacağını dile getirdi.

UZAYDA HAKİMİYET

''Uzayda Amerikan hakimiyetine sahip olmak zorundayız'' diyen ABD Başkanı, uzayı fethedilecek yeni sınır ilan etti. Yeni roketler ve uzay gemileri üretmek, uzay bilimlerine öncülük etmekten söz eden Trump, ABD Ulusal Uzay Politikası Yönetmeliğini de imzaladı. Trump'ın uzay trafiğiyle ilgili yeni düzenlemelere gidip özel şirketlerin önünü açması, iflasın eşiğine gelen Elon Musk'ın SpaceX'i gibi şirketlere yarayacak.