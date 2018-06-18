BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde  Trump yönetiminin ülkede tartışmalara yol açan, göçmenlere yönelik uygulamasına  ilişkin açıklama yaptı. Mülteci ve göçmenlerin haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini  vurgulayan Dujarric, ''Çocuklar, ailelerinden ayrı bırakılarak travmaya maruz  bırakılmamalı ve aile birliği korunmalı.'' dedi.

Donald Trump yönetiminin yeni uygulamasına göre, ABD'ye yasa dışı  yollardan giren yetişkin göçmenler gözaltına alınırken, çocukları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tahsis ettiği bakımevlerine gönderiliyor.Ülkede tartışmalara yol açan uygulama, Demokratlar ve çok  sayıda  tanınmış isim tarafından eleştiriliyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı verileri, ülke sınırındaki yasa dışı  geçişlerde 19 Nisan-31 Mayıs arasında yaklaşık 2 bin çocuğun ailelerinden  ayrılmak zorunda kaldığını ortaya koymuştu.