Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç şehrinin terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin işgalinden kurtarılması için ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat hayata geçirilmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Türkiye ve Amerikalı askeri yetkililerin, 12-13 Haziran tarihlerinde Almanya’da toplanarak uzlaştıkları “Menbiç yol haritası ve uygulama planı”nın ardından Türk askeri Menbiç’in dış mahallelerine girdi. Mehmetçik şehir merkezine 10-15 kilometre mesafe uzaklıkta bulunan Dadak köyü ve Sacu Nehri civarında, Amerikan askerleriyle ilk ortak devriyeyi attı. Devriye sırasında eş zamanlı olarak havalanan Amerikan Skorsky helikopterleri de güvenliği sağladı. Mehmetçiği karşısında gören çocuklar güvenlik güçlerimize sevgi gösterisinde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada “TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları bağımsız devriye faaliyetlerine başladı” denildi.



ÇAVUŞOĞLU: AŞAMA AŞAMA İLERLENECEK

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, imdi Fırat Kalkanı bölgesiyle Menbiç bölgesi arasına askerlerimiz girmeye, devriye gezmeye başladılar ve Menbiç içine de girecekler aşama aşama. Bu süreçte ayrıca YPG'liler Menbiç'ten çıkarılacak" dedi. Menbiç’in ardından sıranın diğer şehirlere de geleceğini belirten Çavuşoğlu, “Amacımız, YPG'nin kontrol ettiği bütün bölgelerde onları buradan çıkartarak bu bölgeleri istikrara kavuşturmaktır. Amacımız yine buraları o şehirlerin insanlarına vermektir" dedi.



SIRA DİĞER BÖLGELERDE

Ankara ve Washington, bu ay başında Menbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanmasının üç aşamalı olarak gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmıştı. Buna göre ilk aşamada teröristlerin Menbiç’ten ayrılması planlanıyor. İkinci aşamaya göre istihbarat personeli şehri 45 gün gözlem altında tutacak. Üçüncü aşamada mahallî yönetim kurulacak.