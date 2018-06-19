Naftogaz'dan yapılan açıklamada, Stockholm Uluslararası Tahkim  Mahkemesi tarafından Ukraynalı şirkete tazminat ödemesine karar verilen  Gazprom'un İngiltere ve Galler’deki varlıklarına el konulduğu belirtildi. Gazprom’un ayrıca İngiltere ve Galler’de değeri 50 bin doların  üzerindeki varlıklarına yönelik bir listeyi de mahkemeye sunacağının kaydedildiği  açıklamada, Gazprom’un mahkeme kararını uygulamaması halinde cezai yaptırıma  maruz kalabileceği ifade edildi.

Merkezi Stockholm'de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi bir süre  önce verdiği kararda, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Ukraynalı şirket  lehine sonuçlandırmıştı. Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili  yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom'un Naftogaz'a  2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti.