Oreşkin, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin  ek gümrük tarifeleri yoluyla korumacı önlemler almayı sürdürmesi ve Rusya’nın  yaşadığı kayıpları telafi etmemesi nedeniyle, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)  nezdindeki haklarından faydalanacaklarını söyledi.

Bu kapsamda kısa bir süre içerisinde ABD’ye yönelik bir dizi önlem  alınacağını kaydeden Oreşkin, “ABD’den ithal edilen ve Rusya’da ikamesi bulunan  ürünlere yönelik kısıtlayıcı önlemler alacağız. Söz konusu önlemler Rusya’nın  makroekonomik yapısında olumsuz bir etki oluşturmayacak.” dedi.
 
ABD, aralarında Rusya’nın da bulunduğu çok sayıda ülkeden ithal edilen  çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını  açıklamıştı.
 
Rusya, geçen ay DTÖ’ye yaptığı bilgilendirmede, ABD’nin ek gümrük  tarifesi kararına misilleme olarak yaklaşık 550 milyon dolarlık ABD ürününe ek  gümrük tarifesi uygulanabileceğini bildirmişti.