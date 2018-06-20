Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya Emniyet Sözcüsü Yusri Yunus, yaptığı açıklamada, Toba Gölü'nde Samosir'den Simalungun bölgesine giden "KM Sinar Bangun" adlı ahşap yolcu teknesinin alabora olmasının ardından ailelerin son bildirimleri üzerine kayıp kişi sayısının 178 olarak güncellendiğini belirtti.

Ulaştırma Bakanlığı da arama kurtarma faaliyetlerinin geniş kapsamlı yürütülmesi için 5 özel ekip oluşturulduğunu açıkladı.

Öte yandan, ara verilen arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı.

19 kişi kurtarıldı

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 19 kişinin kurtarıldığını ve bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, yolcuların isim listesi bulunmadığı için kayıp sayısının daha fazla olmasından endişe duyulduğunu kaydetmişti.

Yetkililer, kazanın olumsuz hava koşulları ve teknede kapasitenin üstünde yolcu olması nedeniyle yaşandığından şüphelendiklerini ifade etmişti.