Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump'ın başlattığı ticaret savaşları kızışıyor. Avrupa Birliği'nin (AB) icra organı Avrupa Komisyonu, Trump'a misilleme olarak Amerikan ithal ürünlerine ilk etapta 2.8 milyar euroluk ek vergi kararını, 22 Haziran cuma günü hayata geçireceğini duyurdu.

TARIM VE İMALAT

ABD'nin kot pantalondan viski ve motosiklete uzanan çok sayıda ürününü kapsayan AB'nin ek gümrük vergilerinin, öncelikle Trump'ın seçmen tabanını oluşturan ABD'li çiftçileri ve imalatçıları vuracağı belirtiliyor.

Daha önce AB'nin ABD'ye yönelik yeni gümrük tarifesinin 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

DEV HACİM

Avrupa Komisyonu, Amerikan mallarına ek cezai gümrük vergisi uygulanmasını öngören ikinci bir liste daha hazırlıyor. 2021 yılında yürürlüğe girmesi planlanan ek gümrük tarifesinin hacmi 6.4 milyar doları buluyor.