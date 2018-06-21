Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin (TM) destek verdiği General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, Petrol Hilali Bölgesinde stratejik öneme sahip Sidra ve Ra's el-Unuf limanlarını ele geçirdiği bildirildi.

Halife Hafter'e bağlı güçlerden saha komutanı Said Venis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Petrol Hilali Bölgesindeki Sidra ve Ra's el-Unuf limanları ile çevre bölgelerinde kontrolün sağlandığını ifade etti.

Petrol Hilali Bölgesinde, petrol tesisleri muhafız birlikleri eski komutanı İbrahim el-Cedran liderliğindeki silahlı gruplar, geçen perşembe günü, Sidra ve Ra's el-Unuf petrol limanları ile Bin Cevad ve Herave beldelerini ele geçirdiğini duyurmuştu.

Hafter güçleri de kaybettiği bölgelerde kontrolü yeniden sağlamak için Brega limanı ile Ecdebiya kentinde konuşlanmıştı.

Bingazi ile Sirte illeri arasındaki pek çok kenti kapsayan Petrol Hilali Bölgesi'nde, petrol rezervlerinin yanı sıra Sidra, Ra's el-Unuf ve Brega petrol limanları yer alıyor.