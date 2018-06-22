Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Brussels Times" gazetesinin haberine göre, dün Steenokkerzeel bölgesinde kurulan yeni sığınmacı gözaltı merkezi protesto edildi.

Bazı protestocuları gözaltına alan polis, gösteriyi haberleştirmek için bölgede bulunan ve gazetecilik görevlerini yerine getiren RTBF ekibini de gözaltına aldı.

Polis, görüntü almamaları için uyarıda bulunduğu RTBF ekibini çekim yapmaya devam ettikleri için gözaltına aldı ve cep telefonları dahil ekipmanlarına el koydu.

Gözaltına alınan muhabirlerden Himad Messoudi, internet bağlantılı saatinden gözaltındayken RTBF'ye yaptığı açıklamada, "Şu anda polis aracındayız. Bizi polis merkezine götürüyorlar. Tekrar ediyorum hiçbir şiddet olayına karışmadık. Sadece protestoyu görüntülüyorduk." ifadelerini kullandı.

Gözaltı tepki çekti

Olaya tepki gösteren RTBF yetkilileri, yasal işlem başlatabileceklerini açıkladı. Profesyonel Gazeteciler Birliği (AJP) de konuyu Belçika Başbakanı Charles Michel ve İçişleri Bakanı Jan Jambon'a taşıyabileceklerini duyurdu.

RTBF Haber Müdürü Jean-Pierre Jacqmin de gözaltının "bilgi özgürlüğüne ciddi bir engel" teşkil ettiğini ifade etti.

Jacqmin, "Bu taciz edici bir gözaltıydı. Gazeteciler profesyonel bir şekilde görevini yapıyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Gözaltına alınan gazeteciler, daha sonra serbest bırakıldı.