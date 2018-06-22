Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, gece saatlerinde İran-Azerbaycan sınırında bazı kişilerin yasa dışı yollarla Azerbaycan'a geçiş yapma girişiminde bulundukları bildirildi.
Sınır muhafızlarınca tespit edilen kişilerin "dur" ihtarına silahla karşılık verdikleri ve açılan ateşle Azerbaycanlı bir askerin yaralandığı belirtildi.
Azerbaycan sınır muhafızlarının karşı ateş açmasıyla yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan grubun geri kaçtığı kaydedildi.
Göğüs, el ve bacağından kurşun yarası alan askerin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edildi.
Yaralı askere Devlet Sınır Hizmeti Komutanı Elçin Guliyev'in emriyle 3. dereceli "askerî hizmet" madalyası verildiği belirtildi.
Sınırı geçmeye çalışan kişilerin kim oldukları konusunda bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturma açıldığı duyuruldu.