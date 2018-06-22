Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamada, gorillerin elçisi Koko'nun milyonlarca insanla irtibata geçerek kalplerine dokunduğu, sevildiği ve çok özleneceği ifadeleri yer aldı.

1971’de San Francisco Hayvanat Bahçesi'nde doğan dişi goril Koko, çok yetenekli ve zeki olmasıyla tanınıyordu.

Koko, kaldığı hayvanat bahçesinde Goril Vakfı kurucusu ve bakıcısı olan Francine Patterson'dan işaret dili eğitimi alarak, konuşmayı ve konuşulanları anlamayı başarmıştı.

Koko, işaret dilinde 2 bin İngilizce kelime anlayabiliyor ve 1000 kelime kullanarak istediklerini anlatabiliyordu.