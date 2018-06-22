Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kandahar valiliği sözcüsü Davut Ahmadi, Taliban militanlarının, Kandahar'ın Spin Buldek ilçesinde bir yol yapım şirketine silahlı saldırı düzenlemesinin ardından 13 teknisyen ile 20 korumayı kaçırdığını belirtti.

İşçileri kurtarmak için gelen polisler ile militanlar arasında çatışma yaşandığını kaydeden Ahmadi, çatışmada 4 polisin hayatını kaybettiğini, 1 polisin de yaralandığını söyledi.

Ahmedi, işçilerin nereye götürüldüğünün bilinmeyen teknisyen ve korumaların kurtarılması için çalışma başlatıldığını vurguladı.

Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.