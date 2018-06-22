Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Petrol Bakanı Zengene ile Suudi Arabistan Petrol Bakanı Falih, Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği'nin (OPEC) Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 174. Olağan Toplantısı öncesinde bir araya geldi.

Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile yaptığı özel görüşme sonrasında gazetecilere açıklama yapan Zengene, görüşmede üretim artışına dair rakamların konuşulduğunu ve görüşmenin olumlu geçtiğini aktardı.

Zengene, OPEC toplantısından petrol üretim oranı konusunda bir anlaşma çıkabileceğini ifade etti.

OPEC üyesi ülkelerden Suudi Arabistan ve OPEC üyesi olmayan petrol ihracatçısı ülkelerden Rusya, petrol üretiminin artırılması gerektiğini savunuyor. İran ise petrol fiyatlarının düşmemesi için petrol arz dengesinin korunması gerektiğini öne sürerek, üretim seviyesindeki artışa karşı çıkıyor. Zengene iki gün önce yaptığı açıklamada OPEC toplantısından anlaşma çıkmasını beklemediğini söylemişti.

Viyana'da toplanan OPEC üyeleri bugün yapılacak görüşmelerle petrol üretim oranını karara bağlamaya çalışacak.