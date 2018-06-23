Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFP'nin duyurduğu haberde Suriye yaptığı hava saldırısında aralarında terör örgütü yöneticilerinin de bulunduğu 45 kişi etkisiz hale getirildi. Irak'ta F16 uçaklarıyla gerçekleşen operasyonla ilgili "DEAŞ liderler toplantısı başarılı bir şekilde hava saldırısıyla vuruldu" açıklaması yapıldı.

Irak ordusu Anbar Operasyonu Komutanı Mahmut el-Felahi, Suriye sınırı doğusundaki çöl alanda başlatılan operasyonla ilgili açıklama yaptı. Mahmut el-Felahi, operasyonun ilk aşaması Rutba kentinin güneyinden sınıra doğru, ikinci aşamanın ise Tertar Gölünün güneyinden Anbar’ın kuzeyine kadar uzanan bölgede devam edeceğini belirtti. El-Felahi, operasyonun amacının sınır bölgesindeki çöl alanda gizlenen terör örgütü DEAŞ elemanlarını, oluşturduğu tehditleri ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.