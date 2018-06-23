Welt gazetesinin Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı  habere göre, 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminden sonra 2018'in Haziran  ayına kadar diplomatik pasaport taşıyan 296 ve hizmet pasaportu bulunan 881 kişi  Federal Göç ve Mülteci Dairesine iltica talebinde bulundu. Bu sayıların diplomatik ve hizmet pasaportu taşıyanların ailelerini  kapsadığına da işaret edildi. Yılbaşından bu yana ise 3 bin 382 Türk vatandaşının Almanya'ya iltica  talebinde bulunduğu belirtildi.

Türkiye ve Almanya arasında yakınlaşma

Türkiye ve Almanya'nın yavaş yavaş yakınlaşmaya başladığına ve iki  ülkenin güvenlik birimlerinin bir araya geldiğine dikkatin çekildiği haberde,  ocak ayında   güvenlik birimlerinin temsilcilerinin de yer aldığı Türk-Alman  istişare toplantısının düzenlendiği ve terörizm ile göç konularının ele alındığı  kaydedildi.