Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da, patlama sonucunda bir binanın çökmesi nedeniyle 25 kişinin yaralandı. Yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaya neyin kaynak olduğu henüz bilinmezken terör şüphesi bulunmadığı belirtildi.



