Almanya'da, patlama sonucunda bir binanın çökmesi nedeniyle 25 kişinin yaralandı. Yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaya neyin kaynak olduğu henüz bilinmezken terör şüphesi bulunmadığı belirtildi.
Almanya'da patlama: 25 yaralı
24.06.2018 - 13:37 | Son Güncelleme: 24.06.2018 - 13:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya'nın Wuppertal şehrinde meydana gelen patlama sebebiyle 25 kişinin yaralandığı, bir binanın ise çöktüğü belirtildi.
Almanya'da, patlama sonucunda bir binanın çökmesi nedeniyle 25 kişinin yaralandı. Yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaya neyin kaynak olduğu henüz bilinmezken terör şüphesi bulunmadığı belirtildi.
Etiketler : Almanya,Wuppertal,patlama,
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