Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin güneyindeki Dera'da muhaliflere bağlı olan İl Meclisi, Beşşar Esad rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarına maruz kalan belde ve köyleri 'felaket bölgesi' ilan ederek, bölge halkı için acil insani yardım çağrısı yaptı.

Dera İl Meclisi, dört gündür devam eden saldırıların ardından bölgedeki insani duruma ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden yazılı açıklama yaptı.

Dera'nın doğu kırsalındaki beldelere yoğun saldırılar yüzünden toplu göç başladığına vurgu yapan İl Meclisi, 50 binden fazla kişinin saldırılardan kaçarak göç etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Göç edilen bölgelerde barınma sorunu yaşandığına dikkatin çekildiği açıklamada, "Dera İl Meclisi olarak Dera ilinin doğu kırsalındaki köy ve beldelerini 'felaket bölgesi' olarak ilan ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dera İl Meclisi, sivil toplum kuruluşlarının bir an önce harekete geçmeleri ve sivillere yardım etmeleri çağrısı yaptı.

Esad rejimi ve destekçileri, 20 Haziran'da ülkenin güneyinde Dera ilinin kuzey ve doğu kırsalında muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere geniş çaplı operasyon başlatmıştı. Saldırılar sonucu on binlerce sivil, ülkenin güneyindeki Ürdün ve İsrail işgalindeki Golan Tepeleri sınır hattı yakınındaki bölgelere göç ediyor.

Dera, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu dört gerginliği azaltma bölgesinden biriydi.

Rusya ve ABD, iki ay sonra Dera'yı bu kapsamdan çıkararak ayrı bir güvenli bölge ilan etmişti.

Ardından ABD, bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için Dera'ya çarşamba günü operasyon başlatmıştı.