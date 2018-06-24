Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün 24 Haziran yani Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandığa gitme günü. Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da seçim günü, merakla ve heyecanla takip ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda İngiliz The Economist Türkiye'deki seçimleri yakından takip ederek sayfalarına taşıyordu. Haberlerini Erdoğan karşıtlığı üzerine kurgulayan yayın organı seçimlerin mutlak favorisi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görse de muhalefetten umudunu kesmiyordu.

"SEÇMENLER ERDOĞAN'A KAPIYI GÖSTERMELİ"

Bugün ise seçmenler sandığa giderken skandal bir haber paylaştı: Türk seçmenler Erdoğan'a kapıyı göstermeli.

Haberine Erdoğan hakkında "24 Haziran'da kaybetmeyi hak ediyor." diyerek başlayan Economist, "popüler bir delifişek" ifadesini kullandığı Muharrem İnce ile ilgili "Anketler, Bay İnce'nin, Erdoğan'ı 8 Temmuz 'da ikinci tur seçime zorlayabilecek olsa bile kazanmayı zor bulacağını ileri sürüyor." dedi ve daha da küstahlaşarak Türk seçmenleri Erdoğan'a oy vermemeye çağırdı.

"SULTAN'I DURDURUN"

Gazete,"Sultanı durdurmak için Türkiye'nin etkili bir muhalefet ihtiyacı var." diyerek haberini sonlandırdı.