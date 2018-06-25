Koaci internet sitesinin haberine göre, bir maden şirketi tarafından kiralanan küçük uçak Sougueta kentinde düştü. Kazada uçaktaki 3’ü yabancı 4 kişi hayatını kaybetti.
Savunma Bakanlığı, kazaya dair inceleme başlatılacağını açıkladı.
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Koaci internet sitesinin haberine göre, bir maden şirketi tarafından kiralanan küçük uçak Sougueta kentinde düştü. Kazada uçaktaki 3’ü yabancı 4 kişi hayatını kaybetti.
Savunma Bakanlığı, kazaya dair inceleme başlatılacağını açıkladı.
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