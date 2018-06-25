Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koaci internet sitesinin haberine göre, bir maden şirketi tarafından kiralanan küçük uçak Sougueta kentinde düştü. Kazada uçaktaki 3’ü yabancı 4 kişi hayatını kaybetti.

Savunma Bakanlığı, kazaya dair inceleme başlatılacağını açıkladı.