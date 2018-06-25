Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’da yayın yapan ve “Büyük fikirlerin arkasında büyük zihinler vardır” sloganıyla reklam kampanyası düzenleyen Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Gazetesi, okuyucu kitlesinin de entelektüel anlamda “ortalamanın üzerinde olduğu” mesajını veriyor.

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Gazete son düzenlediği reklam kampanyasında, bundan önceki tasarımlarının aksine Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann’ı tek başına bir ilanın odağına yerleştirmek yerine, Türk insanını temsilen bir grup kişinin bulunduğu ortama yerleştirmeyi uygun gördü.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bir Türk kahvesinde, önünde onlarca boş çay bardağıyla görülen Erdmann, çevresinde kapalı ve açık kadınlar, nargile içen, kâğıt-tavla oynayan erkeklerden oluşan bir grupla görülüyor. Reklamda oldukça geri bir toplumun içerisinde ileri görüşlü insanın temsili olarak gösterilen Erdmann’ın “modernliğindeki” etken “FAZ okuması” olarak öne çıkartıldı.