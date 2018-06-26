Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel basındaki haberlere göre, Garoua'da bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılması sonucu evdeki 5'i çocuk 8 kişi yaşamını yitirdi. Çocukların, öğrenim gördükleri Maroua kentinden evlerine dün döndükleri öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin tespitiyle ilgili araştırma sürüyor.