Yerel basındaki haberlere göre, Garoua'da bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılması sonucu evdeki 5'i çocuk 8 kişi yaşamını yitirdi. Çocukların, öğrenim gördükleri Maroua kentinden evlerine dün döndükleri öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin tespitiyle ilgili araştırma sürüyor.
Kamerun'da facia! Çok sayıda ölü var
26.06.2018 - 08:25 | Son Güncelleme: 26.06.2018 - 08:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kamerun'un kuzeyindeki Garoua kentinde bir evde çıkan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Etiketler : kamerun yangın,
568852 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/568852.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER