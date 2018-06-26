Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB), Venezuelalı 11 resmi yetkiliye yönelik yaptırım kararı aldı.

AB Dışişleri Konseyi'nde alınan karara göre, resmi yetkililerden oluşan 11 Venezuelalıya "insan hakları ihlallerinden" dolayı kısıtlayıcı tedbirler uygulanacak.

Seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulmasından oluşan yaptırımlar, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AB, kasım ayında Venezuelaya yönelik silah ambargosu başlatmıştı.

Venezuela'da 20 Mayıs'ta yapılan devlet başkanı seçiminin ardından Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena, seçimlere yüzde 46'nın üzerinde katılım sağlandığını ve 8 milyon 300 binden fazla oyun sayıldığını belirtmişti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 5 milyon 800 binden fazla oy aldığını kaydeden Lucena, Maduro'nun yaklaşık yüzde 68 ile yeniden devlet başkanı seçildiğini açıklamıştı.

ABD yönetimi, Venezuela'daki seçimleri "hileli" olduğu gerekçesiyle kınamış ve ülkeye yeni ekonomik yaptırımlar getirilmesini öngören başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

AB de devlet başkanı seçimlerinin tekrarlanması çağrısı yapmıştı.