Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Field, AB Dışişleri Konseyi'nde Myanmarlı 7 asker ve polis hakkında alınan yaptırım kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yaptırım kararının alınmasında ülkesinin etkili olduğunu belirten Field, "Söz konusu bireylerin tespitine dahil olduk ve yaptırımlar için yasal zeminin oluşturulması bakımından gerekli delillerin toplanmasına öncülük ettik. Yaptırımları gerçekleştirmek üzere gerekli AB oy birliğini sağlamak için de çok çalıştık." dedi.

Yaptırım kararının "geçen yıl Arakan'da yaşanan cinsel şiddet de dahil olmak üzere korkunç şiddete doğrudan bir tepki" olarak alındığını vurgulayan İngiliz bakan, listeye alınan Myanmarlı yetkililerin, bölgedeki şiddetin failleri olarak tanımlanan birimlerden sorumlu olduğunun altını çizdi.

Field, "Bu Myanmar ordusuna yönelik bir mesajdır. Uluslararası toplum sizi izliyor. Zulümlerin sorumlularını belirliyoruz ve belirleyeceğiz. Daha başka isimler de bu listeye eklenebilir. Myanmar ordusunun Myanmar'daki hareketliliğini yakından izlemeyi ve gerekli delilleri oluşturmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Asker ve polislerden oluşan 7 Myanmarlı yetkilinin, katliam, cinsel şiddet ve Arakan halkının evlerinin sistematik "yakılmasından" sorumlu tutulduğunu belirten karar, AB Resmi Gazetesi'nde bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi.