Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dera'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esad rejimi ve destekçileri ile Rus savaş uçaklarının Dera'nın doğu kırsalı ve il merkezindeki bazı sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları sürüyor.

Dera Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, sosyal medya hesaplarında dünkü saldırılara ilişkin yaptıkları açıklamada, Esad rejimi ve Rusya'nın şiddetli saldırılarında biri sivil savunma çalışanı 18 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, rejim ve destekçilerinin dün Dera'daki sivil yerleşimlere 2 binden fazla saldırı düzenlediği kaydedildi.

Rus savaş uçaklarının Dera'nın doğusundaki Busra Harir beldesine, Hirak ilçesi ile il merkezindeki bazı sivil yerleşimlere toplam 205 hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, rejim güçlerine ait helikopterlerin ise 110 defa varil bombası kullandığı ifade edildi.

Bu arada rejim medyası, Busra Harir beldesinin alındığını duyurdu. Çatışmalar sürüyor.

750 bin sivil panik yaşıyor

Dera, "Astana Süreci" garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya ve ABD, 2 ay sonra Dera'yı bu kapsamdan çıkararak ayrı bir güvenli bölge ilan etmiş, ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlatmıştı ancak rejim ve destekçileri henüz bir ilerleme kaydedemedi.

Şiddetli saldırılar ve bölgenin rejim ve destekçilerinin kontrolüne geçeceği endişesiyle yaklaşık 750 bin sivilin yaşadığı Dera'dan göç dalgası başlamıştı.

Göç yolundaki sivillerin yiyecek ve barınma imkanlarından yoksun olması nedeniyle insani kriz yaşanıyor.