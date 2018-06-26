Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığında Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Ahmet Oğraş ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul eden Collomb, görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.

Collomb, Fransa'da İslam kurumlarının temsili, bu kurumların yeniden yapılandırılması ve finansmanıyla ilgili 15 Eylül'e kadar çok sayıda şehirde konunun uzmanları ve Müslüman kanaat önderleriyle müzakere toplantıları düzenleyeceklerini belirtti.

Bakan Collomb, görüşmede, CFCM yönetim kurulu üyeleri ile Müslümanları ilgilendiren konuları ele alma fırsatı bulduklarını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı, 2015'te Paris'teki terör saldırıların sonra birkaç kez ülkedeki İslam kurumlarının temsilcileri ve konunun uzmanların katılımıyla "İslam diyaloğu" toplantıları düzenlenmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubat ayında Le Journal du Dimanche gazetesine verdiği mülakatta, başta CFCM olmak üzere ülkede Müslüman örgütlerini yeniden yapılandıracaklarını ve onların devletle ve toplumla ilişkilerini yeniden düzenleyecek önemli reformlar getireceklerini açıklamıştı. Macron'un, söz konusun reformları sonbaharda açıklaması bekleniyor.

Collomb da basına yaptığı açıklamada CFCM başkanlarının artık bazı federasyonlardan seçilmemesi ve Fransa'daki tüm Müslümanların seçimlere katılabilmesi gerektiğini söylemişti.

Ülkedeki diğer dini örgütlerin bağımsız bir şekilde ve devletin herhangi bir müdahalesi olmadan faaliyet yürütebilmelerine rağmen Macron ve Collomb'un bu açıklamaları hükümetin Müslümanları kontrol altına almak istediği ve Fransa İslam Konseyine şekil vermeye çalıştığı yorumlarına neden olmuştu.

Macron'un "İslam reformu" girişimi ülkedeki Müslümanların yaşam tarzına müdahale olarak değerlendiriliyor. İçişleri Bakanlığının dini masasındaki yetkililer, diğer dini örgütlerin toplantılarına katılmazken, CFCM'nin iki haftada bir düzenledikleri yönetim kurulu toplantılarına katılıyor.