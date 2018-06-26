Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un, Makedonya'nın isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören ve Makedonya Meclisinde 20 Haziran'da onaylanan anlaşmaya imza atmayacağı belirtildi.

İvanov, Cumhurbaşkanı olarak sorumluluklarını, Makedonya Anayasası, yasalar ve ülkenin çıkarları doğrultusunda yerine getirdiğini vurgulayarak, "Bu yüzden, Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim sorununa yönelik anlaşmayı imzalamama kararı aldım." ifadesini kullandı.

Bu anlaşmanın yasalaştırılmasının hukuki sonuçlar doğurduğunu kaydeden İvanov, ret kararının sebeplerine ilişki şunları ifade etti:

"Bu anlaşmayı onaylayan yasa tasarısını imzalamak zorunda değilim. Zira benim 2014 yılındaki seçim kampanyamın ana sütunlarından biri de ülkenin (Makedonya'nın) anayasal ismini değiştirmeyi amaçlayan bir değişikliği, ülkenin ulusal kimliğine, Makedon diline ve birlikte yaşama modeline tehdit teşkil eden düşünce veya önerileri kabul etmemekti."

İvanov, anlaşmayı imzalamamasının bir diğer sebebinin de bunun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları çerçevesi dışında ve Makedonya Anayasası'na aykırı olmasından kaynaklandığını savunarak, bu anlaşmanın Makedonya'yı, başka bir ülkeye karşı "boyun eğen ve bağımlı" konumuna getirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Tarihi anlaşma 17 Haziran'da imzalandı

Yunanistan ile Makedonya arasında uzun yıllardır yaşanan "isim sorununun" çözümüne ilişkin tarihi anlaşma 17 Haziran'da imzalanmıştı. Ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşma, Makedonya Meclisinde 20 Haziran'da onaylamıştı.

İsim sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla üyeliğe kabul edilmişti.