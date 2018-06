Türkiye Gazetesi

Mercer Yaşam Maliyeti Araştırması’nın bu yılki sonuçları açıklandı. Her şehirde konut, ulaşım, yiyecek, giyim, ev eşyası ve eğlence dâhil olmak üzere 200’den fazla kalemin karşılaştırmalı maliyetlerinin ölçüldüğü araştırma sonuçlarına göre, 2018 yılının en pahalı şehri Hong Kong, yaşam maliyeti en düşük şehir ise Taşkent oldu. Hong Kong’un ardından Tokyo, Zürih, Singapur ve Seul en pahalı şehirler olarak sıralandı. Bu sonuçlarla beraber yurt dışında çalışanlar için dünyanın en pahalı beş şehrinden dördü Asya’da yer alıyor. Geçtiğimiz yıl aynı araştırmada 142’nci sırada yer alan İstanbul ise 163’üncü sıraya yerleşerek, geçen yıla göre yaşaması daha ucuz bir şehir olarak listedeki yerini aldı.



ABD’DE NEW YORK

Geçtiğimiz yılların aksine Amerika Birleşik Devletleri şehirleri, sıralamada geriledi. Dört basamak birden düşerek 13’üncü sıraya gerileyen New York, Amerika’nın en pahalı şehri olma unvanını sürdürdü. Yedi sıra gerileyen San Francisco 28’inci, on iki sıra gerileyen Los Angeles 35’inci ve yirmi sıra gerileyen Şikago ise 51’inci sırada yer aldı.

Yaşam Maliyeti Araştırması’nın 2018 sonuçlarına göre, iki Avrupa şehri en pahalı şehirler arasında ilk 10 sırada yer aldı. Üçüncü sırada yer alan Zürih Avrupa’daki en pahalı şehir unvanını korurken, geçen yılki yerini koruyan Bern, 10’uncu sırada yer aldı. On sıra birden yükselerek 19’unculuğa çıkan Londra, Birleşik Krallık’ın en pahalı şehir olarak dikkat çekti.

Araştırmanın sonuçlarına göre, dünyanın en pahalı şehirleri arasında geçen yıla göre yirmi sekiz sıra yükselen Paris 34’üncü, otuz dört sıra yükselen Roma 46’ıncı, kırk yedi sıra yükselen Madrid 64’üncü ve otuz dokuz sıra yükselen Viyana 39’uncu sırada, Kiev 173’üncü sırada yer aldı.

Orta Doğu’da konut kiralama maliyetlerindeki düşüş sebebiyle şehirlerin birçoğunun listedeki sıralamaları düştü. En pahalı şehir unvanını listede önceki yıla göre bir basamak yükselerek 17’nci sırada yer alan Tel Aviv elde etti. Dubai 26’ncı sırada yer bulurken, onu 40’ıncı sıradaki Abu Dhabi ve 45’inci sıradaki Riyad izledi. Geçen yıla göre 5 basamak gerileyerek 188’inci sırada yer alan Kahire, yine Orta Doğu’nun en ucuz şehri oldu.



AFRİKA’DA LUANDA

Düşüş göstererek küresel listede en üst sıralardaki yerini kaybetmesine rağmen 6’ncı sırada yer alan Luanda Afrika’nın en pahalı şehri olmaya devam etti. Çin şehirleri listedeki konumlarını yukarı taşıdı. Ancak, dünyanın diğer bölgelerindeki önemli artışlar, Japon şehirlerinin, özellikle de Osaka ve Nagoya’nın bu yıl sıralamada gerilemesine neden oldu. Hindistan’ın en pahalı şehri Mumbai 55’inci sırada yer alırken, onu 103’üncü sırada yer alan Yeni Delhi takip etti. 207’inci Bişkek ve 209’uncu Taşkent, yabancı çalışanlar için bölgenin en ucuz şehirleri olmaya devam etti.

